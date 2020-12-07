Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Yaşar Önkol idaresindeki midibüs ilçe yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden döndükleri belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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