Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da vinç kazası: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan vincin iki otomobile çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde E.Ç'nin kullandığı vinç, ilçe merkezine seyir halindeyken Fatih Caddesi Çetirlipınar mevkisinde kontrolden çıktı. Frenleri boşaldığı iddia edilen vinç hızlanarak karşı yönden gelen Serkan Çay ve Z.G. yönetimindeki iki ayrı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan vinç devrildi.
Kazada otomobil sürücülerinden Serkan Çay ile annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Z.G. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Vinç sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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