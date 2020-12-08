Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 266 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 266 kişiye para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli de yakalandı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasına yönelik denetimler sürdürülüyor.
Kocaeli'nde dün 1293 iş yeri ve 1585 araç denetlendi, 18 bin 408 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 18, maske takmayan 116, yasaklanan yerlerde sigara içen 34, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 90 ile tedbirlere uymayan 8 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.
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