Eber Gölü'nde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, gölün içi bataklık olduğundan itfaiye araçları giremedi.

[Fotoğraf: İHA]

Eber Gölü Alan Kılavuzu Kadir Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 600 dönümlük kamışlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

'144 kilometrekarelik alan kuruyarak 55 kilometrekareye düştü'

Yangından sadece kamışların değil yaban hayatının da etkilendiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Bu olaydan kamış toplayanlar ile birlikte bölge sakinleri de zarar gördü. Biz yangınların olmamasını ve vatandaşın ekmeğine mani olunmamasını istiyoruz. Bulunduğumuz alan eskiden göl arazisiydi, ama şimdi kurudu. Eskiden 144 kilometrekarelik bir alanı olan göl, şimdi 55 kilometrekareye kadar düştü."

[Fotoğraf: AA]

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.