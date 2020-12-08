Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 03:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da şüpheli valizden kıyafet çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de, metrobüs durağında unutulan bir valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.
Çağlayan Metrobüs Durağı'nda hareketli dakikalar yaşandı.
Gece saatlerinde, durak girişinde fark edilen bir valiz polisi alarma geçirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Metrobüs seferleri durduruldu
Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
Bomba imha uzmanı ekip, valizi fünye ile patlattı. Patlamanın ardından valizin içinde kıyafetler çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Durdurulan metrobüs seferleri tekrardan normale döndü.
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