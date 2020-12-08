Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 05:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs ile mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayan kısıtlama sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Yurt genelinde kurallara büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.
Saat 21.00'de başlayan kısıtlama 05.00'te sona erdi.
Polis ekipleri gece boyunca birçok noktada denetim gerçekleştirdi.
Yurt genelinde kurallara büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Yeni karar alınana kadar, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Virüs
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