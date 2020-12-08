Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta bulunan bir tekstil firmasının dış kısmında depo olarak kullanılan alandaki kumaşlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın sonrası kumaş toplarının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.