Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da tekstil firmasında yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, kumaşların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.
Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta bulunan bir tekstil firmasının dış kısmında depo olarak kullanılan alandaki kumaşlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sonrası kumaş toplarının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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