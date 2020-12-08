İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy gişelerindeki denetimlerde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolcuların HES kodunu, maske takıp takmadığını ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler otobüslerde 14 kural levhası ve dezenfektan kiti olup olmadığını da baktı.

Denetimler gün boyu sürecek.