Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da şehirler arası otobüslerde COVID-19 denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında şehirler arası otobüslerde denetim yaptı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy gişelerindeki denetimlerde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolcuların HES kodunu, maske takıp takmadığını ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ekipler otobüslerde 14 kural levhası ve dezenfektan kiti olup olmadığını da baktı.
Denetimler gün boyu sürecek.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Maske Sosyal Mesafe İstanbul
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