Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da gece saatlerinde hafif etkili olan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk hava nedeniyle buzlanmanın da yaşandığı kentte sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı kentte aralıklarla etkili oluyor.

Ardahan

Ardahan'da ise gece saatlerinde yaşanan kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri, Kongre Caddesi başta olmak üzere birçok noktada temizlik ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA ]

Yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yürütülüyor.

Ağrı

Ağrı'da da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışla beyaza bürünen kentte, sürücüler yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.