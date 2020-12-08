Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gereken kişi iş yerinde yakalandı
Edirne'de, karantinada olması gereken COVID-19 temaslısı, polis tarafından iş yerinde yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekenlerin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, COVID-19 temaslısı O.O'nun ikametinde olmadığını tespit etti.
İş yerine çalışmaya gittiği belirlenen ve hakkında işlem yapılan O.O, karantina süresini tamamlaması için KYK yurduna götürüldü.
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