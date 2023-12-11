Puslu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.12.2023 09:26

Samsun'da aranan kişilere operasyon: 13 gözaltı

Samsun'da ekipler tarafından aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Samsun'da aranan kişilere operasyon: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 13 kişi yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 6 tabanca, 1 av tüfeği ve 30 kesici aleti ele geçirdi.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

ETİKETLER
Samsun Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kocaeli'de sobadan etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Diyarbakır'da yoğun sis
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 369 tesisin açılışını yapacak
09:30
VİOP'ta endeks haftaya yükselişle başladı
09:20
Teröristlerin para akışı ve sabotaj planları deşifre edildi
09:26
Kocaeli'de sobadan etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
09:15
İsrail ordusu: 7 Ekim'den bu yana 430 askerimiz öldü
Pekin'de kar yağışı
Pekin'de kar yağışı
FOTO FOKUS
Teröristlerin para akışı ve sabotaj planları deşifre edildi
Teröristlerin para akışı ve sabotaj planları deşifre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ