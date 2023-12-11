Samsun'da aranan kişilere operasyon: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 13 kişi yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 6 tabanca, 1 av tüfeği ve 30 kesici aleti ele geçirdi.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.