Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
[Fotograf: AA]
Samsun'da 3 kişi ormandan topladıkları mantarı yedi. Mantardan zehirlendiği belirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Asarcık ilçesi Koşaca Mahallesi'nde, ormandan topladıkları mantardan yiyen F.Ö.(30), S.K.(25) ve B.A.(21) zehirlendiler.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Gıda Zehirlenmesi
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