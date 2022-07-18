Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dede mesleğim dedi önlem almadı, arıların saldırısına uğradı
[Fotograf: İHA]
Erzurum’da bir vatandaş, "arıcılık dede mesleğim" diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı. Arıların saldırısına uğrayan kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzurum’da bir vatandaş, hiçbir önlem almadan arılarla dolu bal peteğini eline aldı.
"Biz alışkınız, dede mesleğimiz" diyerek peteği elinde tutan kişi, bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı
"Beni yediler" diyerek kaçmaya başlayan kişinin arılarla imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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