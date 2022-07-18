Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ocakta unutulan yemek 2 çocuğu hastanelik etti
Malatya'da bir evde ocakta yemek unutuldu. Unutulan yemeğin dumanından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların ocakta unutulan tenceredeki yemekten kaynaklandığını tespit etti.
Evde bulunan ve dumandan hafif etkilenen A.A.U (5) ve H.A.U. (2) itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
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