Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nüfus 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince toplandı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi bayram tatilinde turist akınına uğradı.
İstanbul’a yakınlığı ve 32 km uzunluğundaki kumsalı sebebiyle tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu 28 binden 1 milyon nüfusa ulaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Tatilcilerin bıraktığı atıklar adeta çöp dağları oluştururken; kumsaldan 483 ton çöp toplandı.
[Fotoğraf: İHA]
Bayram tatili süresince temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler topladıkları çöpleri iş makineleri ile kumsaldan taşıdı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Tekirdağ
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