Bayram tatilinde Bodrum ve Çeşme'nin nüfusu bir milyonu buldu.

Balıkesir'e bağlı gözde tatil merkezlerinden Ayvalık'ın nüfusu ise 10 katına çıktı.

Artan nüfusla birlikte tatil bölgelerinde çöp de fazlalaştı. Tatilciler evlerine dönerken arkalarında dev çöp yığınları bıraktı.

Ekipler 24 saat mesai yaptı

Ayvalık'ta belediye ekipleri çöp toplamak için 24 saat mesai yaptı. 5 günde iki bin tona yakın çöp topladı.

Ayvalık halkı çöpleriyle doğayı kirletenlere tepkili...

Vatandaşların ortak uyarısı şöyle:

"Halkımızdan bir şey rica etmek istiyorum, çöplerinizi lütfen sahillerimize atmayınız. Biz buraya geldiğimiz zaman çöpleri topluyoruz, konteynırlarımız var atabiliyoruz. Konteynırların olmadığı yerler de olabilir, çöplerinizi getirdiğiniz gibi de lütfen götürünüz."