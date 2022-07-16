Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de itfaiye aracı devrildi: 4 itfaiye eri yaralandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 personel yaralandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde ot yangını ihbarı üzerine çıkış yapan Büyükşehir Belediyesine ait 38 ZL 110 plakalı itfaiye aracı, Aşağı Mahalle Çepken Sokak'ta bir evin bahçesine devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Kayseri Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:21
- 16:08
- 16:24
- 16:14
- 15:59
Sıradaki Haber
Plajda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz