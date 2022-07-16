Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Plajda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Trabzon'da bir kişi plajda yaslandığı aydınlatma direğindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhmal iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
20 yaşındaki Mustafa Uzun, Trabzon'daki Yalıncak Halk Plajı'nda 12 Temmuz günü önce arkadaşlarıyla çadır kurdu.
Ardından girdiği denizden çıkarak soyunma kabinlerinin bulunduğu alana yöneldi. Burada metal aydınlatma direğine yaslanan Uzun, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
Uzun, arkadaşları ve çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle direkten ayrılabildi.
Adli ve idari soruşturma başlatıldı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin adli soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından da idari soruşturma açıldı.
Son Haberler
- 14:55
- 14:49
- 15:03
- 14:42
- 14:37
Sıradaki Haber
Nişandaki halay kavgası kanlı bitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz