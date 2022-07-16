Adana'da Nuriye Gül Peler ve Tamer Mert Ayhan nişanlandı. Aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından 2 aile kız evinin önünde halay çekmeye başladı.

Nuriye Gül Peler’in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafının uzaktan akrabası S.C.’ye ‘Halayı yavaş çek. Arkandaki kadınlar rahatsız oluyor’ dedi. Bunun üzerine S.C. ve Ferhat Ateş arasında tartışma çıktı.

Nuriye Gül’ün ağabeyi Bayram Peler ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışırken S.C., önce Bayram Peler’i bacağından 3 defa daha sonra da Ferhat, Vedat ve Sedat Ateş kardeşleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. S.C. de elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde karşılaşan taraflar yeniden kavga etti.

Gözaltına alınan S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.