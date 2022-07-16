Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tarım arazisinde başlayan yangın ağaçlandırma sahasına sıçradı
[Fotograf: DHA]
İzmir'de tarım arazisinde başlayan yangın ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi ile Bergama ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi arasındaki tarım arazisinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kaşıkçı Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasına sıçradı.
Haber verilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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