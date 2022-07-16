Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye son anda kurtardı
Şişli'de psikolojik tedavi gören Niyazi Akşahin anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi yakmak istedi. Yakalanmamak için 3'ün kattan atlayarak intihara kalkışan Akşahin, itfaiye erinin, şişme yatağı son anda çekmesiyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Şişli'de uzun süredir psikolojik tedavi gören Niyazi Akşahin, anne ve babasıyla tartıştı.
Annesini ölümle tehdit etiği öne sürülen Akşahin, daha sonra evi yakmak istedi. Bunun üzerine anne ile babası polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Polisi gören Akşahin, dairenin kapısını kilitledikten sonra evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Polis ve komşularının ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çalışanları, Akşahin'in atlayabileceği ihtimaline karşı sokağa şişme yatağı açtı.
Şişme yatağı son anda çekti
Dumanlar yükseldiğini gören polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daire kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada, Akşahin polise yakalanmamak için 3'üncü kattaki dairelerinin balkonundan aşağı atladı.
Akşahin'in sokağa düşeceğini fark eden bir itfaiye eri açtığı şişme yatağını son anda düşeceği yöne doğru çekti.
Akşahin, itfaiye erinin son anda yaptığı hamleyle şişme yatağa düştü. Gözaltına alınan Akşahin, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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