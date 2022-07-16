İstanbul Şişli'de uzun süredir psikolojik tedavi gören Niyazi Akşahin, anne ve babasıyla tartıştı.

Annesini ölümle tehdit etiği öne sürülen Akşahin, daha sonra evi yakmak istedi. Bunun üzerine anne ile babası polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polisi gören Akşahin, dairenin kapısını kilitledikten sonra evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Polis ve komşularının ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çalışanları, Akşahin'in atlayabileceği ihtimaline karşı sokağa şişme yatağı açtı.

Şişme yatağı son anda çekti

Dumanlar yükseldiğini gören polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daire kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada, Akşahin polise yakalanmamak için 3'üncü kattaki dairelerinin balkonundan aşağı atladı.

Akşahin'in sokağa düşeceğini fark eden bir itfaiye eri açtığı şişme yatağını son anda düşeceği yöne doğru çekti.

Akşahin, itfaiye erinin son anda yaptığı hamleyle şişme yatağa düştü. Gözaltına alınan Akşahin, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.