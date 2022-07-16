Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, altı bölgede Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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