Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA-İHA
Manisa'da orman yangını
[Fotograf: DHA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Manisa Akhisar'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. https://t.co/kKshEM5p9d pic.twitter.com/qll530tYOA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2022
Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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