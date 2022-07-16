Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: DHA]
Aksaray'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Aşır Karaca hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Aksaray'da Aşır Karaca idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Porsuk yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aşır Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü Mehmet Porsuk ile yanındaki Şule Yıldız, Adem Yıldız, Ahmet Kaygısız, Mürüvvet Kaygısız ve Sevim Yıldız ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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