İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Bakan Soylu, geçtiğimiz 10 yıldaki bayram tatillerinde trafik kazalarında ölüm ortalamasının 15, 2022'nin Kurban Bayramı tatilinde ise ortalamanın 7'ye düştüğünü aktardı.

Trafik kurallarına uyulması konusunun da altını çizen Soylu şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen dönüş yolunda da trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri, hız limiti, telefon kullanmama, dinlenerek sürüş.

Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım."

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Lütfen dönüş yolunda da

TRAFİK KURALLARINA UYALIM



✅Emniyet Kemeri

????Hız limiti

????Telefon kullanmama

✅Dinlenerek sürüş



Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15,

2022 Kurban Bayramı 7.



Sağ salim dönüş için

HEP BİRLİKTE KURALLARA UYALIM pic.twitter.com/ipGG0TT2fj