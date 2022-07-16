Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da otomobil devrildi: 4 yaralı
[TRT Haber Arşiv]
Tuzla'da, Kurban Bayramı tatili için gittikleri Kastamonu'dan dönen ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İstanbul istikametine seyir halinde olan Rıfkı A. idaresindeki otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Nuray A., Ahmet Emre A. ile Mehmet A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle 4 şeritli yoldaki trafik akışı, emniyet ve jandarma ekiplerince 2 şeritten sağlandı.
Otomobildeki ailenin bayram tatili için gittikleri Kastamonu'dan İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Kastamonu Trafik Kazası
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