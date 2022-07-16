Karanlıkta tonlarca su aldı, alev alev yanan ormanlık alana bıraktı.

Muğla Datça'daki yangında gece de hava desteği kesilmedi.

Gece görüş kabiliyetine sahip helikopterler, ara vermeden yangına müdahale etti.

İlk kez Datça'daki yangında kullanıldı

Gece görüşlü helikopterler yaklaşık 10 gün önce Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. 5 ton su atma kapasitesine sahip bu helikopterler ilk kez Datça yangınında test edildi.

Kesintisiz hava desteği, yerdeki ekiplerin işini kolaylaştırdı.

Mühendis Rahmi Çelebi, "Gece bu helikopterler olmasaydı, kuzey batı kısmından yangının daha da büyüme imkanı vardı. Şunu gösterdi bu gece görüş uçuşları başarılı olacak" dedi.

Gece görüşüne sahip helikopterler yangının ilerleyişini durdurdu

İlk etapta Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki 6 helikopter gece görüş kabiliyetine kavuşturuldu, 4 helikopterde daha çalışmalar sürüyor.

Pilot ve mühendislere de gece uçuş eğitimleri veriliyor.

Görevini başarıyla tamamlayan helikopter ve ekibi, eğitim uçuşlarına devam ediyor.

Pilot Anıl Akdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gece görüş kasklarımız ve gözlüklerimiz var o şekilde gece görüşünü yapabiliyoruz. 7/24 görev yapan milli İHA'larımızla beraber yer şekillerini ve koordinatları bize atarak bizi bilgilendiriyorlar, biz de ona göre operasyona daha rahat ve yangının nerede olduğunu bilerek çıkmış oluyoruz."

10 helikopter yangınlara gece de müdahale edebilecek

Gece görüş sistemi ile donatılan 10 helikopter, yangın riskinin yüksek olduğu illerde konuşlandırılacak.

Haber: Semra Kırışman/Birgül Yazıcı

Kamera: İsmail Dostoğlu/Fatih Karadavut