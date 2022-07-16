Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da örtü yangın
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde örtü yangını çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Alaybeyli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, su tankı ve yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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