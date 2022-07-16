Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kayalar nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenyaka köyünün Tavrasiyan mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Heyelan dolayısıyla, köy ile ilçe arasında ulaşımı sağlayan yol kapandı.
Yolun açılması için Yusufeli Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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