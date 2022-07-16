Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme
[TRT Haber Arşiv]
"Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarını FETÖ'ye servis edenlerin tespiti için inceleme başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Demir Yumruk" operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarının, bazı avukat ve şüpheliler tarafından FETÖ'ye servis edildiği, firari FETÖ üyelerinin yayınladıkları "gerçeği yansıtmayan" video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdiği, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıklarının tespit edildiği açıkaladı.
Açıklamada, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği belirtildi.
Etiketler: Suç Örgütü FETÖ
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