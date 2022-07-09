Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "vergi kaçakçılığı" suçlarına ilişkin 3 farklı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda 840 ekip, 2 bin 100 polis, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

375 hedefe yönelik operasyonda 328 kişi gözaltına alındı, 14'ü fabrika 864 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleşti.

Ele geçirilen para ve mücevherlerin değeri 507 milyon lira

Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ait bir özel jet, 8 bin 690 banka hesabı, 261 gayrimenkul ile 327 lüks araca mahkeme kararıyla el konuldu. Mahkemeler, operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyum atadı.

Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira, 2 milyon 456 bin 705 dolar, 161 bin 463 avro ve 402 milyon 84 bin lira değerinde altın ve mücevher ele geçti. Ele geçen para ve mücevherlerin toplam değerinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

4 tır dolusu evrak

Zanlıların üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda bulunan 12 ruhsatsız tabanca, 4 bin 730 fişek, 3 pompalı tüfek, tapu senetleri, çok sayıda yüksek tutarlı senet, boş senet koçanları, dijital materyal, USB bellek, POS cihazları, kaşeler, örgütsel notların yer aldığı ajandalar, koliler içinde çok sayıda fatura, sevk irsaliyeleri, tahsilat makbuzları ve gider pusulaları ile çeşitli belge ve dokümana el konuldu.

Operasyonda el konan evrak ve dokümanın 4 tırı doldurduğu belirtildi.

Şüphelilere ait 1052 cep telefonu, bilgisayar, flash bellek ve server cihazına da el konuldu.

'Karabacak' soyadını değiştirmiş

Soruşturma kapsamında dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan suç örgütü lideri Melih Karabacak hakkında, 2019 yılında yine benzer suç kapsamında paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle vergi incelemesi başlatıldığı ancak yeterli delil bulanamadığı belirtildi.

Kardeşi Alican Karabacak ile 2019'da bu vergi incelemesi nedeniyle aralarının bozulduğu, Alican Karabacak’ın ağabeyi Melih Karabacak’ın grubundan ayrılarak kendi grubunu oluşturduğu ve yeni bir başlangıç yaparak soyadını 'Cengizoğlu' olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Alican Karabacak (Cengizoğlu) emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyi Melih Karabacak’ın yaptığı usulsüz işlerden dolayı kendisiyle kavga ederek ayrıldığını, ağabeyi ve bu işlerle bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü ancak tutuklananlar arasında yer aldı.

'Cirolu çek'ler için 'Kur'an' şifresini kullanmışlar

Melih Karabacak grubundaki şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi. Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi.

Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için 'cirolu çek'ler için 'Kur'an' şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, "Kasanın üzerinde Kur'an var, onu bana getir" konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.

Öte yandan İskenderun’da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da daha önce cezaevine girip çıktığı için soyadını ‘Eşrefoğlu’ olarak değiştirerek yeni başlangıç yapmak istediği belirtildi.

3 grup halinde adliyeye sevk edildiler

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 375 kişiden 328'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 328 şüpheli, 3 grup halinde farklı tarihlerde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye 4 Temmuz'da sevk edilen ve Erol Evcil (Eşrefoğlu) grubuna mensup olduğu öne sürülen 15 kişiden Evcil'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı.

Daha sonra Hüseyin Eryılmaz grubuna dahil olduğu iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 Temmuz'da adliyeye getirilen bu gruptan Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı.

Son olarak 8 Temmuz'da Melih Karabacak grubu adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden Karabacak dahil 14 kişi tutuklandı.

Operasyonda toplam 29 şüpheli tutuklandı, 68 kişi ise "ev hapsi" olarak bilinen konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler de yurt dışına çıkış yasağının da aralarında olduğu çeşitli adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.