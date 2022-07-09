Kurban Bayramı`nın ilk gününde birçok ilde yağış görülecek.

Mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıkları yağışla birlikte bazı bölgelerde azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu ve Kütahya'yı sarı kodla uyardı.

Ankara Valiliği de kuvvetli yağışa karşı uyardı

Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde bayramın ilk günü öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Valilik vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''