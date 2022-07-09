Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de kaçan boğa 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı
[Fotograf: AA]
Rize'de kaçan kurbanlık boğa, Rize Belediyesi'nin kurban timi tarafından yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı.
Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde kesime hazırlanan boğa, sahibinin elinden kaçtı.
Menderes Bulvarı'na çıkan boğa, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Boğa sahipleri, durumu polis ekipleri ve Rize Belediyesi'nin kurban timine bildirerek yardım istedi.
Ekipler, boğanın yakalanması için sahipleri ile çalışma başlattı.
Kovalamaca 1 saat sürdü
Kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mahalle aralarındaki kovalamacanın ardından iki mahalle uzaklıkta yakalanarak elektrik direğine bağlandı.
Boğa, daha sonra kamyona konularak kesileceği alana götürüldü.
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