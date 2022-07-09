Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 21 gözaltı
İzmir'de 8 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Haziran-6 Temmuz arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 7 kilo 916 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 261 sentetik hap, 17 uyuşturucu içme aparatı ve 1553 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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