Kurban Bayramının ilk günü kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti.

Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

Adıyaman

Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı.

Kesim sırasında yaralanan Ramazan Dağ, "Ben kurbanın kafasını tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince de kolumu kaptırdım. Ciddi bir şeyim yok. 8 dikiş atıldı" şeklinde konuştu.

Elini kesen Hayrettin Usta ise "Elimi şeritle kestim. Kemik keserken oldu. Kestiğimiz hayvan büyükbaştı` dedi. Hayvanın bir anlık hareketinin derisini sıyırdığını ifade eden Ömer Vural da, "Hayvanı boğazlarken bir anda döndü. Deriyi sıyırdı. Bıçakla kesme yok. Büyükbaş hayvandı, zapt etmek zor" ifadelerini kullandı.

Sivas

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti.

Kentte yaşayanlar, bayram namazının kılınmasının ardından hayvanlarını kesmek için belediyenin belirlediği yerlere geçti. Kurbanlıklar, traktör arkalarına bağlanan vinçlerle kaldırılarak kesildi.

Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması dikkat çekti. Kesimde çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep

Gaziantep'te kurban kesimi esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerini yaralayan vatandaşlar hastanelere koştu.

Şehitkamil Devlet Hastanesine tedavi için başvuran acemi kasaplar acele etmekten dolayı kendilerini yaralandıklarını belirterek vatandaşları uyardı. Gaziantep’te kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Şehitkamil Devlet Hastanesinin acil polikliniğine 2 saatte yaklaşık 30 acemi kasap tedavi için başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasaplar vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Tedavi için Acil Polikliniğine başvuran vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken poliklinikteki cerrahi müdahale odası önünde hasta kuyruğu oluştu. Hastaneye başvuran vatandaşlar acemilikten dolayı ellerini kestiklerini anlatırken vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Koyun kestikleri sırada bir anda elinin kesildiğini belirten Yılmaz Karaca, "Koyun keserken bir anda elimizi kestik. Kasap koyunun ayağını tutup yukarı çekerken bıçağı elime vurdu. Baya bir kesik oluştu. 8 dikiş atıldı. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.

"Acele etmemek lazım"

Hastaneye tedavi için gelen Abdulkadir Nohut ise, “Kurbanı keserken bıçakla elimi kestim yanlışlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Biraz acele ettik. Sabahtan erken bitirelim istedik. Acele etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Kayseri

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı.

Yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti. Bazı vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi. Yaralıların çoğu ise müdahalenin ardından taburcu edildi.

Aksaray

Aksaray'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı.

"İlk yaralanan ben miyim?"

Bu yıl kurbanlığını kendisinin kestiğini belirten Hacı Gündoğdu, ''Birinci hayvanı kestik ve ikincide kendimi kestim. Bununla ucuz atlattık. Amatör kasap olunca böyle oldu` dedi.

Ambulanstan inerken gazetecilere, "İlk yaralanan ben miyim?" diye soran Sedat Kaygısız ise "Kurban keserken ayaklarım hayvanın altında kaldı. Hayvanı yatırken yaralandım ve ilk kez başıma böyle bir olay geliyor" diye konuştu.