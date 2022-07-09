Kaza, 21.15 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

Makas atarak ilerlediği öne sürülen Furkan Defne idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başka otomobile ardından taksiye çarptı.

Taksi çarpmanın etkisiyle çimenlik alana savrulurken otomobil ise Hasan Celepkol idaresindeki otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan dört kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Furkan Defne'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Makas videosu da ortaya çıktı

Yabancı plakalı otomobildeki yaralılardan birinin cep telefonunda aynı otomobil ile D-100 Karayolu'nda makas atarken video çektikleri ortaya çıktı. Videoda makas attıkları sırada kaza yapmaktan kıl payı kurtulmaları dikkat çekti.

Otobüs şoförü Hasan Celepkolu "Namazımı kıldıktan sonra otobüsün direksiyonuna geçtim. Tam hareket eder etmez bir baktım arkadan sesler geldi. Ticari taksi şoförünün anlattığına göre yabancı plakalı araç arkadan makas ata ata geliyordu. Taksiye vurup yolun dışına fırlattı. Taksi çimenlik alandan uçtu gitti zaten. O da geldi arkadan otobüse çarptı. Otobüse vuran arabanın içerisinde yaralılar vardı." dedi.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Diğer istikamette ise kazayı izlemek isteyen sürücüler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.