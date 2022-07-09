Tokat kent merkezinde bulunan Gezirlik Mahallesi'ndeki Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün önünden geçen başıboş kurbanlık koç itfaiye ekiplerinin dikkati çekti.

İtfaiye ekipleri kurbanlık koçu yakalamak için hemen çalışma başlattı. İtfaiye ekibi, Tokat Devlet Hastanesi´ne kadar kurbanlık koçun izini sürdü. Kurbanlı koçu yakalamak için hastane bahçesinde başlayan kovalamaca, ilginç görüntüler oluşturdu.

Sağlık ekipleri ve gazetecilerin de peşine düştüğü koç, tüm çabalara rağmen hastane bahçesinin arka kapısından kaçarak gözden kayboldu. Firari koçun arama çalışmalarına devam ediliyor.