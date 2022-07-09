Yıllardır çocuklarının yolunu gözlüyorlar. Hepsinin yüreğinde dinmeyen evlat acısı var.

Diyarbakır anneleri bir bayramı da daha buruk geçiriyorlar.

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bayramı çadırda karşıladılar

Aileler, Kurban Bayramını evlat nöbeti tuttukları çadırda karşıladı.

Gözü yaşlı ailelerin istedikleri tek şey var, o da çocukları...

HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eyleminde şu ana kadar 37 aile evladına kavuştu.

Anne ve babalar çocuklarına kavuşuncaya kadar nöbetlerini sürdürmekte kararlı.