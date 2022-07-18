Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki yangın, rüzgar ve 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

Vali Gül: Yangın kontrol altına alındı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.