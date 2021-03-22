Samsun Valiliği, koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı.

“Filyasyon ekiplerimize destek olalım”

Valilik, filyasyon ekiplerine temaslı listesinin tam verilmesinin salgınla mücadelede hayati önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, “Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım” sözlerine yer verildi.

Temaslı olduğu kişileri bildirmeyenlere yaptırım uygulanacak

Açıklamada koronavirüs hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda idari yaptırım uygulanacağı bilgisi de yer aldı.