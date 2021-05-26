Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs sürecinde aileler ve çocuklar için sunduğu eğitimlerini hız kesmeden devam ettirdi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, ağırlıklı olarak çevrim içi verilen eğitimler aracılığıyla 70 bin 432 çocuk ve ebeveyne ulaşıldı.

Eğitimlerle aileler, birbirinden farklı konularda bilgilendirilip desteklenirken, çocuk ve gençler de bakanlık uzmanları öncülüğünde hem meslek danışmanlığı hem de kişisel hobilere yönelik eğitim alma imkanını yakaladı.

"Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitimine katılım arttı

Eğitimler kapsamında, 6 bin 422 ebeveyn özellikle salgınla mücadele döneminde aileler için önemli bir ihtiyaç haline dönüşen çocukların dijital risklerden korunması konusunda bilgilendirildi.

Bedensel mahremiyet, mekan ve eşya mahremiyeti, zaman mahremiyeti, dijital mahremiyet gibi konularda ailelerin çocuklarını doğru bir şekilde yönlendirmesine, bu konudaki bilinç farkındalığının artırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitimlerine katılan ebeveynlerin sayısı ise 56 bin 23 oldu.

Ayrıca koruyucu ebeveyn olan 1589 kişi de birinci kademe koruyucu ailelik eğitimlerine katıldı.

Çocuk ve gençlerin kariyer planlamalarına destek

Bakanlık, 1650 çocuğa geleceklerini planlamalarına destek olmak amacıyla iş ve meslek danışmanlığı eğitimleri verdi. 978 genç de iş hayatına uyum seminerlerden yararlandı.

Yine 2 bin 500 çocuk fotoğrafçılık, 1270 çocuk da dijital satranç eğitimleri ile hem kişisel gelişimlerine katkı sağladı hem de keyifli vakit geçirdi.

57 bin 283 çalışana da eğitim verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu süreçte çocuklarla ilgili alanlarda görev yapan personele yönelik de aile odaklı hizmetlerin önceliği, evlat edinme, koruyucu aile, gündüzlü hizmetler, vaka yönetimi, sosyal ekonomik destek hizmeti gibi alanlarda eğitimler düzenledi. Bu eğitimlerden toplam 57 bin 283 personel yararlandı.