Lice'de narko-terör operasyonu
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 şüpheliye ilişkin düzenlenen operasyonda 250 kişi görev alıyor.
Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlara yönelik başlatılan operasyonda 45 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal alanlarında "Eren-2 Operasyonu" kapsamında düzenlenen Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko-Terör-Finans Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın uyuşturucu bağlantılarına darbe vurulması hedefleniyor.
Diyarbakır Lice’de narko-terör operasyonu. Eren-2 operasyonu bölgesindeki aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona dair detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/lBxRaOFPoE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2021
60 adrese operasyon
Hava destekli yürütülen operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve emniyet birimlerinden oluşan 50 operasyonel tim görev alıyor.
45 şüphelinin gözaltına alınması için Diyarbakır, İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese de operasyon düzenlendi.
Bu adreslerde dedektör köpeklerle de arama yapılıyor.
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