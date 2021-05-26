Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlara yönelik başlatılan operasyonda 45 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal alanlarında "Eren-2 Operasyonu" kapsamında düzenlenen Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko-Terör-Finans Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın uyuşturucu bağlantılarına darbe vurulması hedefleniyor.

Diyarbakır Lice’de narko-terör operasyonu. Eren-2 operasyonu bölgesindeki aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona dair detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/lBxRaOFPoE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2021

60 adrese operasyon

Hava destekli yürütülen operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve emniyet birimlerinden oluşan 50 operasyonel tim görev alıyor.

45 şüphelinin gözaltına alınması için Diyarbakır, İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese de operasyon düzenlendi.

Bu adreslerde dedektör köpeklerle de arama yapılıyor.