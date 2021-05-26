Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, Akdeniz’in sıcaklığının yaklaşık 10 derece arttığını belirterek, “Akdeniz’in geçen yıl 22 Haziran’da taban su ısısı 16,7 dereceden 26 dereceye çıktı. Bu su ısınmasının nedeni de magmanın yükselmesi. Su ısınınca oradaki balıklar da kaçmaya çalıştı ve hep kıyıya vurdu” dedi.

Son dönemlerde deniz salyalarındaki artışın da bu taban su ısısının artmasına bağlı olduğuna dikkati çeken Baki, “Dolayısıyla bu deniz altındaki ısınmanın en önemli nedeni magmanın yükselmesi ve Afrika kıtasının bize geliş hızının 2 buçuk santimetreden 6 santimetreye çıkması. Deprem ve dengesiz bir iklim açısından çok sıkıntılı bir sürece gireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Deniz salyalarının olmasının tek nedeni deniz suyunun ısınmasıdır"

Etna ve Vezüv Yanardağı’nın deprem basıncını azaltacak şekilde harekete geçmediğini belirten Melih Baki, “Bu risk devam ediyor. Son zamanlarda özellikle balık ölümleri ve deniz salyalarının olmasının tek nedeni deniz suyunun ısınmasına bağlıdır. Bu bütün denizlerimizde vardır. Tek nedeniyse ısınmadır. Özellikle Ege ve Marmara’da görülüyor” diye konuştu.

Baki, deniz suyunun ısınmasının deprem ve dengesiz iklim riskini de tetiklediğini kaydetti.



