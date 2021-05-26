Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
En düşük sıcaklık Ardahan'da
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Meteoroloji Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bölgede rüzgarın hafif ve zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu böllgesinde hava parçalı bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek.
En düşük sıcaklık Ardahan'da
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 6, Kars'ta 7, Erzincan'da 9, Tunceli'de 11ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 27, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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