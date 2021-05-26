Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yalova'da polis memuru şehit oldu
[Fotoğraf: DHA]
Yalova'da dur ihtarına uymayan bir sürücü uygulama noktasındaki polise çarptı. Yaralanan polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Yalova-Bursa kara yolunda gece, uygulama noktasına hızla yaklaşan araca, dur ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü, aracı güvenlik güçlerinin üzerine sürerek polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarptı.
Ağır yaralanan 48 yaşındaki Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan sürücünün kullandığı araç bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu, içindeki 3 kişi ise gözaltına alındı.
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