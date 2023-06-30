Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını

Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Dünyaca ünlü Salda Gölü 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak yeri oldu.

Bembeyaz kumsalları, turkuaz rengi sularıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü’ne gelen tatilciler Beyaz Adalar bölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çekip halk plajı bölgesinde göle girerek tatilin tadını çıkardılar.

Daha çok günübirlik gruplardan oluşan tatilcilerin yanı sıra çadırlarını alıp gelen ve bungalov evlerde konaklayan tatilciler de burada vakit geçiriyor.