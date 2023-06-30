Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 30.06.2023 10:01

Kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Kurban Bayramı için alınan koyun, bayram sabahı ipini koparıp kaçarken, sahibi kaçan kurbanlığının bulunması için 3 gündür arazi arazi geziyor.

Kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor
[Fotograf: İHA]

Kurban Bayramı dolayısıyla Çemişgezek ilçesine kurulan hayvan pazarından satın alınarak eve götürülen kurbanlık koyun, kesim öncesinde ipini kopararak kaçmaya başladı.

Kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor

Aldığı koyun kaçtığı için kurbanını henüz kesemeyen Erdal Güven isimli vatandaş, üç gündür kaçarak kayıplara karışan koyunu arıyor. Kurban Bayramının ikinci gününde, tüm aramalara rağmen kurbanlığını bulamadığını anlatan Erdal Güven şöyle konuştu:

"Ben Antalya'da yaşıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla ailemi ziyaret etmek için Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine geldim. Kurbanlığımızı arife günü aldık ve bahçeye getirerek bağladık. Bayram namazı sonrası kasap ile birlikte kesmek için geldiğimizde koyun ipini kopararak kaçtı. Burası bir doğa, kayalıklar içinde bir yer. Hayvanın buradan kaçması önemli değil, belki doğaya kurban olacak ama insan üzülüyor. Ben kurban kesemedim ama doğanın içerisinde kurtların ve çakalların kurbanı olacağından arıyorum. Yoksa maddi bir değer olarak bakmıyorum. İnşallah buluruz. Hayvanı bulsam da kurban etmekten vazgeçeceğim. Onu normal yaşamına bırakacağım" 
 

ETİKETLER
Tunceli Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Brent petrolün varil fiyatı 74,89 dolar
11:20
Yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
11:18
Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi
11:06
Turizm sektörü çifte bayram yaşıyor
11:06
Bu yıl hizmet ihracatında 120 milyar doları aşma hedefi
11:03
Emine Erdoğan'dan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı
Başkentin 10 milyon yıllık rengarenk tepeleri: Gökkuşağı Tepeleri
Başkentin 10 milyon yıllık rengarenk tepeleri: Gökkuşağı Tepeleri
FOTO FOKUS
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ