Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.06.2023 10:00

Rögar kapağı kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Bağcılar'da yerinden çıkan rögar kapağına çarpan hafif ticari araç savrularak park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da rögar kapağı temizliği yapan İSKİ ekipleri, temizlemek için kanala basınçlı su verdi. Basıncın etkisiyle yol üzerinde bulunan bir rögar kapağı yerinden çıktı.

O sırada sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü, yerinden çıkan rögar kapağını fark etmedi. Rögar kapağına çarpan araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Araç havaya kalktı"

Görgü tanığı Burhan Güloğlu, "Rögar temizliği vardı burada, içini temizliyorlardı. İkinci rögar kapağında, basınçtan kaynaklı havalanma oldu. Sallanıyordu o sırada. Araç üstünden geçince birden havaya kalktı. Sonra 3 tane araca çarptı. Maddi hasar oluştu, yaralı yoktu. Sonra polis geldi. Ekipler geldi yolu yaptılar" dedi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Tescilli Erdemli muzunda üretim alanları genişliyor
12:26
Boğazlardan zamlı gemi geçiş tarifesi yarın başlıyor
12:47
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı
12:20
Kanser tedavisi görürken üniversiteyi kazanan kadın bölüm birincisi oldu
12:08
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
12:01
Konya Valiliğinden vatandaşlara 'yüzme' uyarısı
Depremlerin etkisiyle suyu bulanıklaşan Yeşilgöz Gölü eski görüntüsüne kavuştu
Depremlerin etkisiyle suyu bulanıklaşan Yeşilgöz Gölü eski görüntüsüne kavuştu
FOTO FOKUS
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ