Rögar kapağı kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Bağcılar'da rögar kapağı temizliği yapan İSKİ ekipleri, temizlemek için kanala basınçlı su verdi. Basıncın etkisiyle yol üzerinde bulunan bir rögar kapağı yerinden çıktı.

O sırada sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü, yerinden çıkan rögar kapağını fark etmedi. Rögar kapağına çarpan araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Araç havaya kalktı"

Görgü tanığı Burhan Güloğlu, "Rögar temizliği vardı burada, içini temizliyorlardı. İkinci rögar kapağında, basınçtan kaynaklı havalanma oldu. Sallanıyordu o sırada. Araç üstünden geçince birden havaya kalktı. Sonra 3 tane araca çarptı. Maddi hasar oluştu, yaralı yoktu. Sonra polis geldi. Ekipler geldi yolu yaptılar" dedi.