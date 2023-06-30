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Türkiye
TRT Haber 30.06.2023 10:07

Adanalıları geçmişe götüren otel: Umut Palas

1975 yılından beri faaliyet gösteren Umut Otel, Adana'nın en eski ve bir o kadar da dikkat çeken otelleri arasında yer alıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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“Umut Palas” Adana’nın en eski otellerinden biri.

Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bina 1935 yılında Ermeniler tarafından inşa edildi.

Bina önceleri ev olarak kullanılırken, 1975 yılında otelin bugünkü sahibi Serhat Lütfi Altınöz’ün babası tarafından satın alınarak otele dönüştürüldü.

Adanalıları geçmişe götüren otel: Umut Palas

O tarihten bu yana otelin tarihi dokusu tamamen korunurken gerek binanın dış bölümüne gerekse de odalardaki eşyalara yenilikçi bir müdahalede bulunulmadı.

Bozulanın yerine yine eskisi konuluyor

Oteli babasından devralan Serhat Lütfi Altınöz, otel duvarlarının otuz santimetreyi bulması nedeniyle binada havanın yazları serin, kışları ise sıcak kaldığını söylüyor.

Adanalıları geçmişe götüren otel: Umut Palas

Otelin ilk günkü havasını günümüze kadar taşımaya çalıştığını belirten Altınöz, "Modernleştirmiyorum çünkü nostaljik olarak kalsın istiyorum. Kapı kolları pirinç. Onu bir başkasıyla değiştirirsem özelliği kalmıyor. Zemin karoları değişmedi. Binanın yapıldığı tarihten beri aynı karolar. Kapılar değişmedi. Sadece duvarların boyaması var. Bir de bölümleri farklılaştırdık. Büyük odaları küçülttük, küçük odaları büyüttük" diyor.

Yirmi odası bulunan otelin her odasında günümüzün modern televizyonları yerine eski tip tüplü televizyonlar kullanılıyor.

Adanalıları geçmişe götüren otel: Umut Palas

Tamir edilemeyecek duruma gelen bir televizyon olması durumunda ise yine aynı tip bir televizyon temin edilerek eskisinin yerine konuluyor.

Dışarıdan merak uyandırıyor

Oteli görüp içerisini merak edenlerin de bir hayli fazla olduğunu söylüyor Serhat Lütfi Altınöz.

Otelde bir dizi çekimlerinin de yapıldığını söyleyen Altınöz, sadece odaları fotoğraflamak için gelenler olduğunu anlatıyor.

Adanalıları geçmişe götüren otel: Umut Palas

Serhat Lütfi Altınöz, hem otelini hem de yaptığı işi çok sevdiğini belirtiyor.

Altınöz "2004 yılından beri buradayım. Allah sağlığımızı elimizden almasın. Sağlığımız elverdikçe devam ettirmeyi düşünüyorum" diyor.

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