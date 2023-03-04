Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Yağcılar Mahallesi Derya Sokak'ta Şeref Tosun'a ait sobalı evde yangın çıktı.
Hane halkının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen baba Şeref, anne Ayşe ile çocukları Halime, Sümeyye ve Süheyla Tosun, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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